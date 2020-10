Contromano è il film stasera in tv sabato 17 ottobre 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Contromano film stasera in tv: cast e scheda

DATA USCITA: 29 marzo 2018

ANNO: 2018

REGIA: Antonio Albanese

CAST: Antonio Albanese, Alex Fondja, Aude Legastelois, Daniela Piperno, David Anzalone

DURATA: 102 minuti

Contromano film stasera in tv: trama

A Milano, tutti i giorni Mario Cavallaro, cinquantenne amante dell’ordine e del decoro, della precisione e del rispetto, si sveglia e va a lavorare nel negozio di calze ereditato dal padre. La sua vita è una vita piuttosto abitudinaria, organizzata attorno alla vendita e al piccolo orto che ha realizzato nel terrazzo di casa sua. I cambiamenti, in effetti, lo spaventano. Per cui quando il suo vecchio bar viene venduto a un egiziano Mario non la prende affatto bene.

Le cose precipitano il giorno in cui Oba, senegalese venditore di calzini, si piazza davanti al suo negozio. Per Mario è troppo e decide di rimettere a posto le cose a modo suo, cioè rapendo Oba e riportandolo a casa sua… in Senegal! In fondo se ogni italiano facesse lo stesso il problema dell’immigrazione sarebbe risolto… Così almeno crede Mario che, impostato il navigatore, intraprende un viaggio in auto Milano-Senegal solo andata… LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Contromano film stasera in tv: curiosità

Il film in Italia ha incassato un totale di 1,6 milioni di euro.

Segna il ritorno dietro la macchina da presa di Antonio Albanese, dopo Il nostro matrimonio è in crisi (2002).

Contromano streaming

Contromano streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Contromano film stasera in tv: trailer

