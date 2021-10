Chiedimi se sono felice film stasera in tv 21 ottobre: cast, trama, streaming

Chiedimi se sono felice è il film stasera in tv giovedì 21 ottobre 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Chiedimi Se Sono Felice film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia

ANNO: 2000

REGIA: Massimo Venier, Aldo, Giacomo, Giovanni

CAST: Aldo, Giovanni, Giacomo, Marina Massironi, Silvana Fallisi, Paola Cortellesi, Daniela Cristofori, Max Pisu, Antonio Catania, Augusto Zucchi, Serena Michelotti, Giuseppe Battiston

DURATA: 110 Minuti

Chiedimi Se Sono Felice film stasera in tv: trama

Tre amici sono artisti mancati, ma continuano a sperare di sfondare nel mondo del arte del cinema e del teatro e decidono di tentare di mettere in scena una rivisitazione personale del Cyrano De Bergerac. Per il momento sbarcano il lunario ai margini del mondo dello spettacolo: uno fa il doppiatore di colpi di tosse, l’altro è una comparsa nelle opere liriche al Teatro della Scala e il terzo fa una specie di mimo-manichino inun grande magazzino. Aldo è fidanzato con la soffocante Silvana.

Giacomo è un romantico che non si rassegna e Giovanni è concentrato sul lavoro e non ha tempo di pensare all’amore, fino a che si innamora di Marina, una hostess che però si mette in coppia con Giacomo. Questo incontro sconvolge il trio di amici che si separano malamente. A distanza di tre anni, Giacomo e Marina, che vivono insieme, vogliono convincere Giovanni, che nutre ancora rancore, per andare in Sicilia per vedere ancora una volta Aldo, col quale aveva rotto essendo coinvolto nella vicenda. Un viaggio verso la bellezza e la grandezza di una amicizia che in realtà è senza limiti ne frontiere.

Chiedimi Se Sono Felice film stasera in tv: curiosità

La colonna sonora del film è stata affidata a Samuele Bersani.

Il film è stato un grandissimo successo al botteghino, infatti ha incassato quasi 28 milioni e mezzo di euro, posizionandosi al numero uno tra i maggiori incassi della stagione 2000/2001 e al 7° posto dei film italiani che hanno incassato di più di tutti i tempi.

Le scene teatrali all’inizio del film sono state girate nel Teatro Ponchielli di Cremona.

La partita di basket fra il Trio e i poliziotti nella Piazza Mercanti a Milano è stata giocata davvero da tutti gli attori per poter disporre di un maggior numero di scene durante il montaggio.

Chiedimi Se Sono Felice streaming

Chiedimi Se Sono Felice streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Chiedimi Se Sono Felice film stasera in tv: trailer

