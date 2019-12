In trappola Don’t get out film stasera in tv 15 dicembre: cast, trama, streaming

In trappola Don’t get out è il film stasera in tv domenica 15 dicembre 2019 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

In trappola Don’t get out film stasera in tv: cast

La regia è di Christian Alvart. Il cast è composto da Aleksandar Jovanovic, Paul Lux, Hannah Herzsprung, Christiane Paul, Fahri Yardim, Wotan Wilke Möhring, Mavie Hörbiger, Marc Hosemann.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

In trappola Don’t get out film stasera in tv: trama

L’imprenditore edile berlinese Karl Brendt sta accompagnando a scuola i figli Josefine e Marius. Mentre è in viaggio arriva al suo cellulare una telefonata da un numero sconosciuto. Lo sconosciuto lo informa di aver nascosto nella macchina una bomba che salterà in aria non appena qualcuno tenterà di scendere e fa una richiesta precisa: Karl dovrà procurarsi una ingente somma di denaro. Karl non ha altra scelta che assecondare la richiesta del ricattatore, ma il suo comportamento suscita ben presto sospetti nella moglie Simone, che teme che voglia sequestrare i figli. Simone informa la polizia, che avvia l’inseguimento e chiama in causa l’esperta di esplosivi Pia Zach.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

In trappola Don’t get out streaming

In trappola Don’t get out streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili