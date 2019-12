PEZZI UNICI QUINTA PUNTATA. Stasera in tv domenica 15 dicembre 2019 arriva su Rai 1 la fiction con Sergio Castellitto e Giorgio Panariello. Ecco di seguito trama e anticipazioni sulla quinta puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Pezzi Unici quinta puntata: trama e anticipazioni 15 dicembre 2019

Pezzi Unici trama episodio 9 Il vero e il falso. Mentre Marcello è sempre più preoccupato del rapporto tra sua figlia ed Elia, Vanni è arrivato alla conclusione che la morte di suo figlio sia legata alla scomparsa di un quadro che, nella sua ricostruzione, Lorenzo stava copiando per ripagare i suoi debiti.

Pezzi Unici trama episodio 10 Caccia ai ladri. In cerca di tracce su chi ha commissionato il quadro a Lorenzo, Vanni e Carlo visitano un magazzino abbandonato ma non trovano niente che può aiutarli. Nel frattempo Jess, sempre più confusa, riceve un messaggio dal suo ex-marito, Lucio, che si dice pronto a riprendere la loro storia.

Pezzi Unici streaming

Sarà possibile vedere le puntate del programma sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche delle puntate. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

