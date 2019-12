Ti va di ballare è il film stasera in tv domenica 15 dicembre 2019 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Ti va di ballare film stasera in tv: cast

La regia è di Liz Friedlander. Il cast è composto da Antonio Banderas, Rob Brown, Alfre Woodard, Jasika Nicole, John Ortiz, Yaya DaCosta, Laura Benanti, Jonathan Malen, Shawand McKenzie , Dante Basco, Elijah Kelley, Jenna Dewan, Marcus T. Paulk, Brandon D. Andrews, Lauren Collins.

Ti va di ballare film stasera in tv: trama

Antonio Banderas è Pierre Dulaine, un ex ballerino che ora insegna a danzare in una scuola pubblica newyorkese. Suoi allievi sono un gruppo di ragazzi particolarmente difficili che hanno avuto problemi con la giustizia.

Ti va di ballare streaming

Ti va di ballare streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Ti va di ballare film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

