Torna lunedì 16 dicembre 2019 Live Non è la D'Urso, il prime time di Canale 5 condotto da Barbara d'Urso. Ecco di seguito anticipazioni e ospiti del nuovo appuntamento.

Live Non è la D’Urso: ospiti e anticipazioni 16 dicembre 2019

Nel nuovo appuntamento con il salotto di Barbara D’Urso ci saranno interessanti confronti. Il primo sarà quello tra Alba Parietti e Gianpiero Mughini, che nell’ultimo periodo hanno avuto un botta e risposta a distanza decisamente infuocato. Vedremo anche le sorelle Mega affrontare le cinque sfere, dove sarà presente Antonella Elia che ultimamente aveva criticato Taylor Mega. Non mancherà anche il confronto tra Paola Caruso e il suo ex Moreno Merlo, che cercheranno di chiarirsi. Infine, Live Non è la D’Urso farà un riassunto dei più grossi scandali e rumors dell’ultimo periodo per chiudere in bellezza la trasmissione prima della pausa natalizia.

Live Non è la D’Urso streaming

Il programma di Barbara D’Urso Live Non è la D’Urso streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

