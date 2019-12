OGNUNO è PERFETTO PRIMA PUNTATA. Stasera in tv lunedì 16 dicembre 2019 arriva su Rai 1 la fiction con Edoardo Leo e Cristiana Capotondi. Ecco di seguito il cast completo, trama e anticipazioni sulla prima puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Ognuno è Perfetto cast

La regia è di Giacomo Campiotti. Il cast è composto da Edoardo Leo, Cristiana Capotondi, Nicole Grimaudo, Gabriele Di Bello, Alice De Carlo, Lele Vannoli, Aldo Arturo Pavesi, Valentina Venturin, Matteo Dall’Armi, Piera Degli Esposti, Gianluca Gobbi, Simona Nasi, Giulio Cristini, Paolo Graziosi, Franco Barbera, Tobia De Angelis, Riccardo Lombardo, Elena Aimone, Olivia Manescalchi, Eugenio Bramati, Daniele Verrini, Lara Fatà, Giorgio Colangeli.

Ognuno è Perfetto prima puntata: trama e anticipazioni 16 dicembre 2019

Ognuno è Perfetto trama prima puntata episodio 1. Stanco dell’ennesimo tirocinio, Rick, un ragazzo down, vuole un lavoro vero. Grazie ad un incontro fortunato, viene assunto nel reparto packaging di una prestigiosa fabbrica di cioccolato di Torino, dove trova, tra i suoi colleghi, Tina, ragazza down di origini albanesi, con la quale c’è subito una forte intesa. Se per Rick va tutto a gonfie vele, suo padre Ivan ha qualche difficoltà in più. Occuparsi del figlio, dopo anni dedicati solo all’azienda, non è facile e il suo rapporto con la moglie Alessia vacilla sempre più.

A complicare le cose c’è Miriam, proprietaria della fabbrica, che vuole autonomia per i suoi dipendenti disabili, al contrario di Ivan che si comporta da “mammo ansioso”. Gli equilibri dell’azienda sono però precari e l’esistenza del reparto packaging è messa a rischio da alcuni membri del cda, formato da parenti di Miriam, in cerca di rivincite per questioni passate.

Ognuno è Perfetto trama prima puntata episodio 2. Nonostante qualche iniziale esitazione, sboccia finalmente l’amore tra Rick e Tina. Rick è sempre più felice e si mostra persino sereno rispetto alla separazione dei genitori. Per un’occasione professionale, infatti, Alessia parte per San Diego. Miriam nel frattempo combatte nel cda con una proposta per salvare il reparto packaging e riesce a vincere. Nuovi ostacoli sono però in arrivo: Tina e sua madre Katarina hanno problemi con il permesso di soggiorno: vengono prelevate e portate via dalla polizia…

Ognuno è Perfetto streaming

