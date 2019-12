Un ponte per Terabithia film stasera in tv 16 dicembre: cast, trama, streaming

Un ponte per Terabithia è il film stasera in tv lunedì 16 dicembre 2019 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Un ponte per Terabithia film stasera in tv: cast

La regia è di Gabor Csupo. Il cast è composto da Josh Hutcherson, AnnaSophia Robb, Zooey Deschanel, Robert Patrick, Bailee Madison, Kate Butler, Judy McIntosh, Lauren Clinton, Devon Wood, Emma Fenton, Cameron Wakefield, Elliot Lawless, Carly Owen, Isabelle Rose Kircher, Erin Annis, Latham Gaines, Katrina Cerio.

Un ponte per Terabithia film stasera in tv: trama

La vita di Jesse Aarons (Josh Hutcherson), figlio di contadini dotato di un’eccezionale creatività, non è semplice. A casa si lotta strenuamente per arrivare a fine mese. A scuola ogni giorno è un incubo grazie ai soliti bulli. Quando l’unico sogno di Jesse, diventare il più veloce corridore della classe, viene frantumato dall’arrivo di Leslie Burke, ragazza di città figlia di scrittori, al ragazzino non rimane davvero nulla cui aggrapparsi. Ma il destino ha in serbo qualcosa di magico. Nonostante le evidenti differenze, Jesse e Leslie diventano ben presto grandi amici. Il loro legame contribuirà a trasformare i fitti boschi dietro casa nel regno segreto di Terabithia, un luogo magico dove i due bambini si proclamano Re e Regina, trascorrendo intere giornate all’insegna dell’avventura.

Un ponte per Terabithia streaming

Un ponte per Terabithia streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Un ponte per Terabithia film stasera in tv: trailer

