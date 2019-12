OGNUNO è PERFETTO SECONDA PUNTATA. Stasera in tv martedì 17 dicembre 2019 arriva su Rai 1 la fiction con Edoardo Leo e Cristiana Capotondi. Ecco di seguito il cast completo, trama e anticipazioni sulla seconda puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Ognuno è Perfetto seconda puntata: trama e anticipazioni 17 dicembre 2019

Ognuno è Perfetto trama seconda puntata episodio 3. Di nascosto dal padre, Rick scappa per andare da Tina, che si trova in un centro di espulsione. I due si giurano amore eterno e si scambiano anelli di fortuna. Ma la ragazza infine viene rimpatriata. Rick è in crisi e rifiuta di alzarsi dal letto. Ivan non sa cosa fare per aiutare il figlio e Alessia insiste per tornare. Solo la visita di alcuni amici dalla fabbrica riesce a smuovere il ragazzo. In compagnia dei suoi colleghi, Cedrini, Cristian, Giulia e Django, viene fuori un’idea folle: partire per trovare Tina, celebrare un matrimonio con Rick e farla tornare con la legge sul ricongiungimento familiare. I ragazzi escogitano di nascosto un piano dettagliato per raggiungere Tina in Albania. Il viaggio si rivela fin da subito un’avventura straordinaria finché arrivano i primi guai.

Ognuno è Perfetto trama seconda puntata episodio 4. Quando Ivan realizza che suo figlio sta andando in Albania, parte a bordo del camper di famiglia, sul quale si intrufola anche Miriam. Tra i due è subito scontro: Ivan la accusa di aver lasciato fin troppa autonomia ai ragazzi. Gli inseguitori viaggiano seguendo il segnale del telefono di Cedrini ma proprio quando sono sul punto di recuperare i fuggiaschi, il telefono viene buttato via da uno dei ragazzi. Ivan e Miriam sono rimasti senza tracce da seguire. Il conflitto tra loro esplode, tanto che Miriam abbandona Ivan per proseguire da sola. Un guasto al camper però permette loro di incontrarsi e di riconciliarsi. La confidenza tra i due cresce sempre di più. Ma intanto il viaggio dei ragazzi si fa sempre più avventuroso e rischioso…

Ognuno è Perfetto streaming

Sarà possibile vedere le puntate del programma sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche delle puntate. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

Ognuno è Perfetto: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv Ognuno è Perfetto basta andare sull’hashtag ufficiale #OgnunoèPerfetto, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

