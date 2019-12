OLTRE LA SOGLIA ULTIMA PUNTATA. La quinta e ultima puntata della fiction con Gabriella Pession va in onda martedì 17 dicembre in seconda serata su Canale 5. Di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Oltre La Soglia ultima puntata: trama 17 dicembre 2019

Oltre La Soglia trama ultima puntata. Tosca (Gabriella Pession) dovrà affrontare Di Muro ora che lui ha scoperto la verità. Non sarà facile per il primario far fronte a questa difficile prova, ma è l’unico modo per capire se il loro legame è forte abbastanza e può andare avanti. Agosti si troverà al centro di numerose svolte: da una parte c’è Lea, la giovane paziente di cui si deve occupare al posto di Tosca, dall’altra parte c’è Barbara. La dottoressa, infatti, ha rivelato al marito di essere attratta dal collega.

Una commissione disciplinare esamina il lavoro di Tosca per stabilire se dovrà essere licenziata. I colleghi e lei stessa incontrano un ispettore del Ministero che valuterà se potrà continuare il suo lavoro. A testimoniare sarà anche Di Muro, con il quale la relazione sentimentale è in un momento molto delicato. Un nuovo paziente che potrebbe essere pericoloso arriva in reparto..

Oltre La Soglia streaming

Oltre La Soglia streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

