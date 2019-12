Proprio lui è il film stasera in tv martedì 17 dicembre 2019 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Proprio lui film stasera in tv: cast

La regia è di John Hamburg. Il cast è composto da James Franco, Bryan Cranston, Keegan Michael Key, Zoey Deutch, Griffin Gluck, Megan Mullally, Andrew Rannells, Casey Wilson, Zack Pearlman, Bob Stephenson, Jee Young Ha.

Proprio lui film stasera in tv: trama

Ned Fleming durante le vacanze di Natale porta la famiglia (moglie e figlio minore) in California, dove vive la figlia maggiore, Stephanie. Sarà l’occasione per il premuroso padre di conoscere finalmente il fidanzato della figlia che ha visto di sfuggita durante una videochiamata collettiva. Il giovane di nome Laird è un ultra miliardario della Silicon Valley, proprietario di un’ipertecnologica tenuta da sogno. È un ragazzo molto eccentrico fissato con il sesso, incapace di controllare il linguaggio e soprattutto di seguire una qualsiasi regola di buon comportamento in pubblico. Laird ha una grande carica di simpatia e conquista tutta la famiglia, tranne il padre Ned che continua a considerarlo come un vero nemico da combattere. La situazione precipita quando Laird gli confessa di voler chiedere alla figlia di sposarlo..

Proprio lui streaming

Proprio lui streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Proprio lui film stasera in tv: trailer

