Giorgio Ambrosoli il prezzo del coraggio è il film stasera in tv mercoledì 18 dicembre 2019 in onda in prima serata su Italia 1.

Giorgio Ambrosoli il prezzo del coraggio film stasera in tv: cast

La regia è di Alessandro Celli. Il cast è composto da Alessio Boni, Fabrizio Ferracane, Claudio Castrogiovanni, Dajana Roncione.

Giorgio Ambrosoli il prezzo del coraggio film stasera in tv: trama

A quarant’anni dall’assassinio dell’eroe borghese Giorgio Ambrosoli, va in onda la docu-fiction per raccontare alle nuove generazioni la storia esemplare di un uomo comune ed eroico al tempo stesso, che amava la sua famiglia e il suo lavoro e che credeva nel significato della responsabilità e della legalità fino a metterle al di sopra della sua stessa sicurezza.

Il racconto si concentra sugli anni cruciali della vicenda, dall’ottobre del 1974 fino all’uccisione l’11 luglio 1979, periodo in cui Giorgio Ambrosoli fu commissario liquidatore della Banca Privata Italiana di Michele Sindona. Il punto di vista è quello del maresciallo della Guardia di Finanza Silvio Novembre, recentemente scomparso, che fu accanto ad Ambrosoli nei cinque anni del suo incarico, collaboratore prima, amico poi. La “sua” voce fuori campo – interpretata da Claudio Castrogiovanni, ma allo stesso tempo autentica perché ispirata alle parole espresse dallo stesso Novembre in alcune interviste e articoli tra cui “Le fatiche della legalità” – guida lo spettatore nelle scene di finzione e nelle parti documentaristiche, restituendo un’immagine inedita dell’Ambrosoli pubblico e privato, dell’avvocato coerente e lavoratore instancabile ma anche del marito e padre devoto verso la moglie e i tre figli.

Giorgio Ambrosoli il prezzo del coraggio streaming

Giorgio Ambrosoli il prezzo del coraggio streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

