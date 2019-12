All Together Now terza puntata: anticipazioni e ospiti 19 dicembre 2019

ALL TOGETHER NOW TERZA PUNTATA. Torna giovedì 19 dicembre 2019 in prima serata su Canale 5 lo show musicale con Michelle Hunziker e J-Ax. Di seguito scopri anticipazioni e ospiti. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

All Together Now terza puntata: anticipazioni e ospiti 19 dicembre 2019

All Together Now torna con nuove puntate condotte sempre da Michelle Hunziker. J-Ax sarà ancora il presidente della giuria composta da ben 100 personaggi che formeranno un vero e proprio Muro Umano. Tra i giudici del Muro vedremo cantanti, volti noti e tantissimi professionisti del mondo della musica e dello spettacolo. Tra di loro ci saranno Le Donatella, Mietta, Silvia Mezzanotte, Marco Ligabue, Alessia Fabiani, Melita Toniolo, Timothy Cavicchini. Inoltre, Michelle Hunziker e J-Ax ospiteranno in giuria anche grandi nomi dello spettacolo, coi quali si esibiranno in performance inaspettate. Questa settimana saranno ospiti nello studio di All Together Now Anna Tatangelo, Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio.

All Together Now: la gara

Oltre ai giudici, a All Together Now ci saranno i protagonisti della gara: i concorrenti cantanti, selezionati nei mesi scorsi da Roberto Cenci, direttore artistico e regista del programma. Tutti, amatori e semiprofessionisti, si sottoporranno al giudizio del coloratissimo Muro. La temibile giuria valuterà e commenterà a microfoni aperti e senza freni (anche nel corso delle performance) la presentazione, il look, la simpatia, la postura e, naturalmente, l’esibizione canora degli aspiranti cantanti.

Solo chi riuscirà a entusiasmare ed emozionare la giuria, al punto tale da spingerla ad alzarsi, per ballare e cantare, avrà la possibilità di proseguire il suo percorso a All Together Now. Infatti, ogni volta che un membro del Muro si alzerà e canterà, attribuirà il proprio voto al concorrente. Otterrà il punteggio maggiore chi riuscirà a fare alzare il maggior numero di giudici.

All Together Now meccanismo

Alla semifinale arriveranno 20 concorrenti e alla finalissima 10, più gli eventuali concorrenti che hanno ottenuto il consenso unanime del Muro, cioè un punteggio pari a 100. Si sfideranno uno contro uno fino alla vittoria finale che decreterà il vincitore assoluto della prima edizione di All Together Now che si aggiudicherà un premio da 50 mila euro.

All Together Now streaming

Sarà possibile vedere le puntate del programma musicale sia in televisione, su Canale 5, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche delle puntate. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

All Together Now sui social: seguilo con noi

All Together Now è anche social grazie ai vari network che seguiranno il programma. L’hashtag ufficiale è #AllTogetherNow con cui, oltre ad essere sempre aggiornati sulle news, i telespettatori potranno commentare in live tutto ciò che accade.

Per essere sempre aggiornato su All Together Now segui le pagine Facebook: All Together Now Italia FanPage vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

All Together Now: link utili