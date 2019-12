Insurgent è il film stasera in tv giovedì 19 dicembre 2019 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Insurgent film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Divergent Series: Insurgent

USCITO IL: 19 marzo 2015

GENERE: Avventura, Sentimentale, Fantascienza

ANNO: 2015

REGIA: Robert Schwentke

CAST: Shailene Woodley, Theo James, Kate Winslet, Miles Teller, Octavia Spencer, Ansel Elgort, Naomi Watts, Jai Courtney, Zoë Kravitz, Maggie Q, Ray Stevenson

DURATA: 119 Minuti

Insurgent film stasera in tv: trama

Pochi giorni dopo la ribellione alcuni Intrepidi, tra cui Tris, Quattro e Peter, si rifugiano presso un villaggio di Pacifici. Costretti a scappare a causa di alcune divergenze, Tris e Quattro trovano rifugio presso gli Esiliati, che stanno cercando di formare un esercito per compiere una rivoluzione.

Insurgent film stasera in tv: curiosità

Insurgent è il sequel di Divergent del 2014 ed è la trasposizione cinematografica del romanzo Insurgent del 2012, scritto da Veronica Roth, secondo della serie costituita da tre libri.

Il film ha incassato nelle prime 4 settimane di programmazione 3 milioni di euro e 1,4 milioni di euro nel primo weekend.

Tra i riconoscimenti ricevuti il film vanta nel 2015 la candidatura agli MTV Movie Awards

per il migliore eroe a Shailene Woodley mentre ai Teen Choice Award ha vinto il premio per la Miglior attrice in un film d’azione (Shailene Woodley); il premio per il Miglior bacio in un film (Shailene Woodley e Theo James); le candidature per: il miglior film d’azione, il miglior attore in un film d’azione a Ansel Elgort e a Theo James; il miglior cattivo a Kate Winslet e il miglior ruba-scena in un film a Miles Teller.

Insurgent streaming

Insurgent streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Insurgent film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=hr8W0Spt4Yg

Stasera in TV: link utili