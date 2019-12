La ragazza del treno è il film stasera in tv giovedì 19 dicembre 2019 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La ragazza del treno film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Thriller

ANNO: 2016

REGIA: Tate Taylor

CAST: Emily Blunt, Haley Bennett, Justin Theroux, Rebecca Ferguson, Luke Evans, Edgar Ramirez, Allison Janney

DURATA: 112 Minuti

La ragazza del treno film stasera in tv: trama

Rachel Watson (Emily Blunt) è una giovane donna, devastata dal recente divorzio e incapace di accettare la fine del matrimonio e il tradimento dell’ex marito che si è prontamente risposato. Rachel si consola con l’alcool fino ad arrivare a perdere anche il lavoro. Ciò nonostante, prende ogni mattina il treno dei pendolari come se ancora dovesse recarsi in ufficio. Fantasticando sulle cose e le persone che osserva, la sua attenzione si fissa su una coppia apparentemente perfetta.

Un mattino, però, Rachel scorge dal finestrino del treno una scena che la sconvolge e si trova improvvisamente coinvolta in un caso misterioso e sconcertante: infatti dopo pochi giorni, quella ragazza scompare. Rachel inizia a indagare sulla sorte di questa sconosciuta, scoprendo una verità sconcertante. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

La ragazza del treno film stasera in tv: curiosità

Il film è ispirato all’omonimo romanzo di Paula Hawkins, best seller negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, con oltre 15 milioni di copie vendute nel mondo.

Emily Blunt ha lavorato anche nei film Edge of Tomorrow-Senza domani (2014) Sicario (2015) Il cacciatore e la regina di ghiaccio (2016).

Il cast stellare include Haley Bennett (I magnifici 7, The Equalizer – Il vendicatore) Rebecca Ferguson (Mission: Impossible – Rogue Nation, Zoolander 2, Nudi e felici) e Luke Evans (High-Rise).

La ragazza del treno streaming

La ragazza del treno streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

La ragazza del treno film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=mBQptryb69c

