Sanremo Giovani 2020 dove vedere la Finale in tv e streaming

SANREMO GIOVANI 2020 DOVE VEDERE. Giovedì 19 dicembre 2020 si terrà la gara per determinare i cantanti delle Nuove Proposte che gareggeranno al Festival della Canzone Italiana il prossimo febbraio. Ecco di seguito dove vedere la diretta in tv, streaming e seguirla in radio. SCOPRI LE ANTICIPAZIONI SULLA SERATA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Sanremo Giovani 2020 dove vedere le puntate in tv

La Finale di Sanremo Giovani 2020 andrà in onda giovedì 19 dicembre 2020 in prima serata su Rai 1. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming dal sito raiplay.it/dirette/rai1, ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Sanremo Giovani 2020 streaming

Per chi si fosse perso una puntata o volesse rivederle, verranno messe in replica in streaming gratuito nel sito ufficiale RaiPlay. Inoltre è possibile guardare in streaming diretta e replica Sanremo Giovani 2020 anche sullo smartphone attraverso l’app Rai Play, disponibile per iOS e Android. Per la diretta basta andare in alto nel menù, cliccare su Dirette e selezionare il canale che si vuole vedere.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Sanremo Giovani 2020 sui social

Come ormai succede da qualche anno, anche il Festival di Sanremo è diventato super social. Infatti sarà possibile seguire le serate e commentare in diretta tramite gli hashtag ufficiali #sanremo2020 #FestivalDiSanremo #SanRemo70. Inoltre sono disponibili su Facebook, Twitter e Instagram i profili dedicati alla kermesse.

Per essere sempre aggiornato su Sanremo Giovani 2020 e gli altri programmi del momento segui le pagine Facebook: Sanremo News Festival vai alla pagina

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Sanremo Giovani 2020: link utili