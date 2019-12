Gli Sdraiati è il film stasera in tv venerdì 20 dicembre 2019 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Gli sdraiati film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 23 novembre 2017

GENERE: Commedia

ANNO: 2017

REGIA: Francesca Archibugi

CAST: Claudio Bisio, Antonia Truppo, Cochi Ponzoni, Donatella Finocchiaro, Gigio Alberti, Barbara Ronchi, Gaddo Bacchini, Carla Chiarelli, Federica Fracassi, Gianluigi Fogacci, Sandra Ceccarelli

DURATA: 103 Minuti

Gli sdraiati film stasera in tv: trama

Giorgio Selva (Claudio Bisio) è un celebre giornalista televisivo stimato dai colleghi e apprezzato dal pubblico. Si occupa del figlio diciassettenne Tito in alternanza con la ex moglie Livia, un architetto. Tito è un adolescente pigro che ama trascorrere le giornate con gli amici e cerca di evitare in ogni modo le attenzioni del padre. Giorgio fa di tutto per comunicare con il figlio ma i due hanno linguaggi diversi tra felpe lanciate, yogurt lasciati a metà, le luci lasciate sempre accese e il dentifricio lasciato aperto senza tappo.

All’improvviso arriva nella vita di Tito una nuova compagna di classe. Alice gli farà scoprire l’amore, stravolgendo il rapporto con gli amici e con il genitore. Ma Alice ha un passato che in qualche modo è collegato con quello di Giorgio e… LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Gli Sdraiati film stasera in tv: curiosità

Claudio Bisio ha già realizzato l’audio-libro de Gli Sdraiati. Inoltre ha recitato nello spettacolo Father and Son, sempre tratto dal romanzo di Serra e dal suo libro Breviario comico.

L’attore che interpreta Tito è Gaddo Bacchini che è alla sua prima esperienza cinematografica.

Per Bisio si tratta della 39esima interpretazione per il grande schermo.

Gli Sdraiati streaming

Gli Sdraiati streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Gli Sdraiati film stasera in tv: trailer

