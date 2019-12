La Porta dei Sogni prima puntata: ospiti e anticipazioni 20 dicembre 2019

LA PORTA DEI SOGNI PRIMA PUNTATA. Stasera in tv venerdì 20 dicembre 2019 va in onda il nuovo show condotto da Mara Venier. Scopri ospiti e anticipazioni del primo appuntamento. SCOPRI COSA C’È IN TV

La Porta dei Sogni prima puntata: anticipazioni 20 dicembre 2019

Mara Venier è pronta a debuttare in prima serata con tre prime serate, un gran galà della vita, uno show elegante, che grazie a una spettacolare scenografia unisce la forza dello spettacolo al calore dell’emotainment classico. La conduttrice accompagnerà le persone nella realizzazione del sogno di una vita. Storie di trasformazione, ricongiungimento, perdono o gratitudine. Emozioni forti, vere e autentiche si sveleranno dietro la porta dei sogni, l’elemento iconico e identificativo del programma che permetterà ai protagonisti di passare magicamente dallo studio a qualsiasi luogo lontano nello spazio e nel tempo, per vivere esperienze uniche e realizzare i propri sogni.

La Porta dei Sogni prima puntata: ospiti 20 dicembre 2019

Non mancheranno ospiti illustri del mondo dello spettacolo, che saranno protagonisti attivi nella realizzazione di alcuni sogni. Nella prima puntata ci saranno Andrea Bocelli, Arisa e Antonino Cannavacciuolo.

Sei le emozionanti storie al centro della prima puntata tra cui: un viaggio intercontinentale verso un amore lontano; una scalata spettacolare su una delle vette più alte d’Italia per raggiungere un traguardo importante; il regalo di un nuovo sogno di Natale per oltre cento bambini.

