Mamma ho allagato la casa è il film stasera in tv sabato 21 dicembre 2019 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

Mamma ho allagato la casa film stasera in tv: cast

La regia è di Rod Daniel. Il cast è composto da Jason Beghe, Mike Weinberg, French Stewart, Joanna Going, Clare Carey, Missi Pyle, Craig Geldenhuys.

Mamma ho allagato la casa film stasera in tv: trama

Poichè i suoi genitori si sono separati, il piccolo Kevin trascorre le vacanze di Natale insieme al padre e alla sua nuova compagna, Nathalie, facoltosa signora dell’alta società, nella splendida casa di lei, attrezzata con le più mirabolanti invenzioni tecnologiche. Intanto, Marv, vecchio lestofante a Kevin ben noto, progetta con la sua complice Vera di rapire un giovane principe che sarà ospite proprio a casa di Nathalie durante le feste natalizie. Rimasto solo in casa con il principino, Kevin dovrà sfruttare tutto il suo brillante ingegno per sventare il piano dei due tipi loschi…

Mamma ho allagato la casa film stasera in tv: curiosità

Mamma ho preso il morbillo è il quarto capitolo della saga “Mamma ho perso” in cui i primi due film, ormai cult del Natale, sono interpretati da Macaulay Culkin.

Mamma ho allagato la casa streaming

Mamma ho allagato la casa streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

