Riot In rivolta film stasera in tv 21 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming

Riot In rivolta è il film stasera in tv sabato 21 dicembre 2019 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Riot In rivolta film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Riot

GENERE: Azione

ANNO: 2015

REGIA: John Lyde

CAST: Dolph Lundgren, Matthew Reese, Danielle Chuchran, Eve Mauro, Chuck Liddell

DURATA: 87 Minuti

Riot In rivolta film stasera in tv: trama

Jack Stone organizza una rapina in banca. Ma il suo scopo è quello di essere preso e imprigionato per finire in cella con il boss russo Balam, che anche da dietro le sbarre continua a gestire il suo impero del crimine e a controllare una parte delle forze di polizia della città. Il boss infatti è detenuto in una grande cella speciale particolarmente sontuosa costruita appositamente per lui e dove gli altri prigioniere non possono accedere. Neppure le guardie osano entrare in quella stanza che si trova nelle profondità della prigione. Jack è in cerca di vendetta perchè tutta la sua famiglia è stata sterminata da Balam che è all’oscuro dei piani di Jack. Balam è un boss duro, ma Jack non è da meno..

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Riot In rivolta film stasera in tv: curiosità

Il motto del film è “caged to kill”, tradotto letteralmente con imprigionato per uccidere.

Dolph Lundgren è diventato famoso grazie alla sua glaciale interpretazione di Ivan Drago, spietato pugile russo che si è scontrato con Apollo Creed uccidendolo in Rocky IV. Presto tornerà a vestire i panni di Ivan nel film Creed 2, in cui il figlio di Apollo sfiderà sul ring il figlio di Drago.

Riot In rivolta streaming

Riot In rivolta streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Riot In rivolta film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/TEVmXYyUQwE

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili