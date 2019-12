US Marshals Caccia Senza Tregua è il film stasera in tv sabato 21 dicembre 2019 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

US Marshals Caccia Senza Tregua film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: U.S. Marshals

GENERE: Azione, Thriller

ANNO: 1998

REGIA: Stuart Baird

CAST: Tommy Lee Jones, Wesley Snipes, Robert Downey Jr., Joe Pantoliano, Daniel Roebuck, Donald Gibb, Michael Paul Chan, Johnny Lee Davenport, Tony Fitzpatrick, Irène Jacob, Donald Li, Richard Lexsee, Kate Nelligan, Tom Wood, LaTanya Richardson

DURATA: 126 Minuti

US Marshals Caccia Senza Tregua film stasera in tv: trama

L’agente Sam Gerard, con la sua squadra di federali, è sulle tracce di un misterioso assassino in fuga, Mark Roberts, che si proclama innocente e cerca di scoprire chi lo ha coinvolto in due omicidi a New York. Suo malgrado, Gerard si vede costretto a lavorare con un altro agente federale, John Royce, che non conosce e di cui non si fida completamente. Dopo una caccia serrata tra Chicago e New York, Gerard scopre la vera identità di Roberts: si tratta di un agente in servizio di nome Sheridan, ex marine, ex CIA, che di recente ha operato sotto copertura come killer, senza alcun legame ufficiale con il governo. Sheridan è ricercato per l’omicidio di due addetti del servizio segreto diplomatico che erano sulle tracce di una spia cinese all’interno dei circoli governativi americani.

US Marshals Caccia Senza Tregua film stasera in tv: curiosità

L’ aereo che si schianta al suolo nel film si trova oggi vicino Mermet in Illinois, in una cava di roccia allagata che è un parco immersione per sommozzatori.

Per girare le scene in aereo il regista Stuart Baird e lo scenografo Maher Ahmad hanno consultato veri piani volo che riguardavano il trasferimento di detenuti.

Il pilota del 727 è interpretato da un vero pilota di aereo che si chiama Steve King.

La scena dello schianto è stata girata su una strada in miniatura lunga 365 metri, con un modello di aereo da 45 kg con una velocità di 96 km/h. Poiché si doveva girare in una sola scena sono state utilizzate in contemporanea 9 cineprese.

La pistola in dotazione all’agente speciale John Royce è una Taurus PT945 calibro 45.

US Marshals Caccia Senza Tregua streaming

US Marshals Caccia Senza Tregua film stasera in tv: trailer

