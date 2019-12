Apocalypto è il film stasera in tv domenica 22 dicembre 2019 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

GUIDA TV DURANTE LE FESTE | FILM DA VEDERE A NATALE | FILM DISNEY NATALIZI |TUTTO SUL #NATALE

Apocalypto film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Apocalypto

USCITO IL: 5 gennaio 2007

GENERE: Azione, Avventura

ANNO: 2006

REGIA: Mel Gibson

CAST: Rudy Youngblood, Dalia Hernandez, Jonathan Brewer, Morris Birdyellowhead, Carlos Emilio Baez

DURATA: 90 minuti

Apocalypto film stasera in tv: trama

Siamo all’epoca dell’ultimo periodo della grande civiltà Maya. Zampa di Giaguaro vive tranquillamente nel suo villaggio in modo primordiale: si diverte coi suoi amici, ha una moglie incinta e un bambino, si occupa della caccia, come ha fatto suo padre prima di lui e come faranno i suoi figli quando lui non ci sarà più.

Ma la idilliaca esistenza dell'uomo viene brutalmente sconvolta dall'arrivo di un'altra tribù che semina la morte e fa prigionieri i sopravvissuti. Insieme ad altri, Zampa di Giaguaro, che riesce a nascondere la famiglia in una grotta sotterranea, viene portato in un villaggio lontano dove sarà sacrificato al dio del sole. Riuscirà a fuggire, inseguito dai nemici. Pur di salvare la moglie e i figli, Zampa di Giaguaro vince la paura e combatte contro tutti. Inizia così un viaggio pieno di rischi e pericoli che lo porta in un mondo pieno di paura e oppressione. Ma spinto dall'amore che nutre per la sua donna e la sua famiglia, tenterà di tornare a casa per riuscire a salvare il suo mondo e la sua vita. Ma la lotta non ha fine..

Apocalypto film stasera in tv: curiosità

Da ragazzino, Mel Gibson è stato chiamato in modo dispregiativo “quasi” una volta. Questo ha ispirato la battuta in cui il cacciatore chiama “quasi” Zampa di Giaguaro.

Nel poster ufficiale del film la sagoma principale in penombra non è quella del protagonista Zampa di Giaguaro, ma di Occhio Mezzo.

Per dirigere Apocalypto, Mel Gibson ha rifiutato il ruolo principale in World Trade Center, andato poi a Nicolas Cage.

La scena della eclissi è una reminiscenza dell’album di Tintin Prisoners of the Sun del 1948, dove il protagonista si salvò dall’esecuzione di un culto Inca grazie a un’eclissi.

Quando nel film viene tagliato un albero, circa a un’ora di pellicola, cadendo vicino a Lupo Zero, questi dice “Hey, I’m walking here!”. Si tratta di una citazione dal film Un uomo da marciapiede del 1969. La stessa battuta viene infatti pronunciata da Dustin Hoffman.

Apocalypto è incluso nella lista dei 1001 film da vedere prima di morire stilata da Steven Schneider.

Apocalypto streaming

Apocalypto streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Apocalypto film stasera in tv: trailer

