I film di Natale più belli per bambini: dai classici ai cartoni animati

FILM NATALE BAMBINI. Dai classici ai cartoni animati, scopri quali sono i film di Natale più belli per bambini da guardare in famiglia nel periodo delle feste.

I film di Natale più belli per bambini

POLAR EXPRESS Film del 2005 di Robert Zemeckis con Tom Hanks girato con la tecnica della performance capture. Racconta di un bambino che non crede più in Babbo Natale, così durante la vigilia di Natale viene prelevato dal suo letto dal Plar Express per intraprendere un viaggio incredibile verso la fede natalizia. ACQUISTA IL DVD

MIRACOLO NELLA 34° STRADA leggi trama e curiosità Remake del film omonimo del 1947, è il film di Natale per eccellenza, tra i più grandi classici di sempre. La piccola Susan dubita dell’esistenza di Babbo Natale, anche per via del cinismo della madre. Tutto cambia quando bambina e mamma incontrano il dolce Kris Kringle, un vecchietto che sostiene di essere il vero Santa Claus. Protagonisti della pellicola datata 1994 sono Elizabeth Perkins, Dylan McDermott e un indimenticabile sir Richard Attenborough nei panni di Babbo Natale. ACQUISTA IL DVD

FROZEN leggi trama e curiosità La regina Elsa intrappola involontariamente il regno di Arendelle in un inverno perenne. Sua sorella, la principessa Anna insieme al venditore di ghiaccio Kristoff e la renna Sven, parte per un viaggio epico alla ricerca della regina per salvare il regno. ACQUISTA IL DVD

LA BELLA E LA BESTIA UN MAGICO NATALE La signora Bric racconta un’altra “storia vecchia come il tempo”. Questa volta il racconto si incentra su un Natale passato che quasi non esisteva, il tutto per colpa di un ex musicista di corte ora un cupo organo a canne. Forte, questo il suo nome, odia il Natale ed è determinato a separare per sempre Bella e Bestia. Solo un vero e proprio miracolo natalizio può ostacolare i suoi vili piani. ACQUISTA IL DVD

SCOPRI DVD E COFANETTI DISNEY

DEDICATI AI FILM/LUNGOMETRAGGI

Film Natale Bambini

IL GRINCH leggi trama e curiosità Si tratta di un film del 2000 diretto da Ron Howard con protagonista Jim Carrey. Tratto dall’omonimo libro del Dr. Seuss, è ormai diventato un grande classico per spiegare ai bambini che cosa è il Natale, il tutto attraverso un personaggio che detesta questa festa. Al di fuori del paese di Chinonsò vive un verde e rancoroso Grinch in cerca di vendetta che pianifica di rovinare le vacanze di Natale ai cittadini. ACQUISTA IL DVD

A CHRISTMAS CAROL leggi trama e curiosità Per la regia di Robert Zemeckis con Jim Carrey, è l’adattamento cinematografico del racconto Canto di Natale di Charles Dickens. È stato realizzato con la tecnica della performance capture. Il vecchio ricco e tirchio Ebenezer Scrooge intraprende un viaggio verso la redenzione aiutato dagli Spiriti del Natale. ACQUISTA IL DVD

CANTO DI NATALE DI TOPOLINO E DI BARBIE . Prima di A Christmas Carol, sono stati fatti diversi adattamenti del racconto di Dickens. Due per bambini sono sicuramente la versione di Topolino con tutti i personaggi Disney e la versione di Barbie:

Nel Canto di Natale di Topolino, diventato ormai un grande classico, il lungometraggio del 1983 vede Paperon De’ Paperoni nei panni di Scrooge. leggi trama e curiosità

Canto di Natale di Barbie: Eden Starling è la sofisticata cantante primadonna in un teatro della Londra vittoriana. La giovane pretende che tutti stiano in teatro il giorno di Natale per fare le prove dell show, così dovranno intervenire tre insoliti fantasmi per far ragionare Eden e farle ritrovare lo spirito natalizio. ACQUISTA IL DVD

IL FIGLIO DI BABBO NATALE leggi trama e curiosità Santa Claus consegna ogni hanno milioni di regali a tutti i bambini del mondo grazie al suo esercito di elfi e alla sua slitta supersonica. Quando però lui e il figlio maggiore Steve si accorgono di aver dimenticato un regalo, sarà il figlio minore Arthur a prendere in mano la situazione e a organizzare una folle impresa per salvare il Natale. ACQUISTA IL DVD

BLIZZARD LA RENNA DI BABBO NATALE leggi trama e curiosità. La piccola Jess è molto triste quando la sua migliore amica si trasferisce. Per tirarla su, la zia Millie le racconta la storia dell’amicizia tra Katie, una bambina di appassionata di pattinaggio sul ghiaccio, e Blizzard, baby renna tra le migliori del regno di Santa Claus. Diretto da LeVar Burton, nella versione originale Blizzard ha la voce di Woopi Golberg.

ZAMPA E LA MAGIA DEL NATALE leggi trama e curiosità Zampa è un ex-peluche trasformato dagli elfi in un vero cucciolo, ora diventato di Babbo Natale. Quando quest’ultimo per un incidente perde la memoria e si smarrisce a New York, Zampa e i suoi amici accorreranno in sui aiuto. ACQUISTA IL DVD

