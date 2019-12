Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo è il film stasera in tv domenica 22 dicembre 2019 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo film stasera in tv: cast

La regia è di Steven Spielberg. Il cast è composto da Harrison Ford, Karen Allen, Cate Blanchett, Shia LaBeouf, John Hurt, Ray Winstone, Jim Broadbent, Joel Stoffer.

Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo film stasera in tv: trama

Tutto ha inizio in Nevada, nel 1957. Indiana Jones e il suo collaboratore Mac vengono catturati da alcuni agenti dell’Unione Sovietica. I russi sono sotto il comando della spietata Irina Spalko (Cate Blanchett), intenzionata a scoprire dove si trovi l’antico Teschio di Cristallo, nascosto, secondo le leggende, chissà dove in Africa. Come da copione Jones riesce rocambolescamente a fuggire. Quindi incontra sul suo cammino il giovane Mutt Williams (Shia LaBeuf)… GLI ALTRI FILM IN TV A NATALE

Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo film streaming

Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo film stasera in tv: trailer

