FILM DA VEDERE A NATALE. Dai grandi classici alle commedie romantiche e divertenti, scopri quali sono i film di Natale più belli per tutti da vedere in famiglia e tra amici nel periodo delle feste. SCOPRI TUTTO SUL #NATALE

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Leggi anche: film natalizi e raccolte Disney | film per bambini da guardare a Natale

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Natale: i film classici da vedere durante le feste

MIRACOLO NELLA 34° STRADA leggi trama e curiosità Remake del film omonimo del 1947, è il film di Natale per eccellenza, tra i più grandi classici di sempre. La piccola Susan dubita dell’esistenza di Babbo Natale, anche per via del cinismo della madre. Tutto cambia quando bambina e mamma incontrano il dolce Kris Kringle, un vecchietto che sostiene di essere il vero Santa Claus. Protagonisti della pellicola datata 1994 sono Elizabeth Perkins, Dylan McDermott e un indimenticabile sir Richard Attenborough nei panni di Babbo Natale. leggi trama e curiosità

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

SANTA CLAUSE. Film del 1994 diretto da John Pasquin con protagonista Tim Allen. Quando un uomo uccide per sbaglio Babbo Natale, magicamente prende il suo posto. Sono stati fatti anche due sequel, Che fine ha fatto Santa Claus? e Santa Clause è nei guai.

ELF. Con Will Ferrell, James Caan e Bob Newhart, il film è diretto da Jon Favreau. La storia racconta di un bambino orfano viene adottato da Babbo Natale e cresciuto tra gli elfi fino a quando non diventa troppo grande. leggi trama e curiosità

Natale: i film classici da vedere durante le feste

MAMMA HO PERSO L’AEREO. Diventato un vero e poprio cult degli anni Novanta con un incasso mondiale da capogiro, ha come protagonisti Macaulay Culkin e Joe Pesci. Per la regia di Chris Columbus, il film racconta della famiglia McCallister che se ne va in vacanza a Natale. Ma la sveglia non suona e nella fretta di partire si dimenticano a casa Kevin, il figlio più piccolo. Il bambino dovrà sopravvivere una settimana e contrastare l’attacco di due ladri. leggi trama e curiosità

MAMMA HO RIPERSO L’AEREO – MI SONO SMARRITO A NEW YORK. Seguito del primo fortunatissimo film, il sequel vede Macaulay Culkin nei panni di Kevin volare per sbaglio a New York. Qui fatalmente si ritroverà a dover difendere la casa disabitata di un vecchio parente dagli stessi due ladri del primo film. leggi trama e curiosità

FUGA DAL NATALE. Film del 2004 è la trasposizione cinematografica del romanzo omonimo di John Grisham. Protagonisti della pellicola sono Tim Allen e Jamie Lee Curtis. Visto che la figlia è via, i Kranks decidono di non celebrare il Natale. Quando poi la figlia torna a casa all’improvviso, la famiglia si ritrova a dover organizzare tutto all’ultimo minuto. leggi trama e curiosità

UNA POLTRONA PER DUE. Altro film diventato un vero cult. Infatti non passa anno in cui le reti televisive non lo mandino in onda. Pellicola del 1983 di John Landis, ha come protagonisti Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis. Uno snob che lavora come investitore e un astuto artista di strada si scambiano i ruoli per via di una scommessa di due milionari. leggi trama e curiosità

Natale: i film classici da vedere durante le feste

UNA PROMESSA È UNA PROMESSA. La 1996 diretto da Brian Levant, con protagonista Arnold Schwarzenegger. Un papà promette al figlio che riceverà in regalo per Natale un Turbo Man action figure. L’impresa non si rivelerà affatto facile visto che il giocattolo è terminato ovunque.. leggi trama e curiosità

L’AMORE NON VA IN VACANZA. La commedia sentimentale datata 2006 è diretta da Nancy Meyers. Il cast stellare è formato da Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black. due donne con problemi d’amore decidono di scambiarsi casa e vivere qualche settimana nel Paese dell’altra. Qui incontreranno uomini straordinari. leggi trama e curiosità

UN AMORE SOTTO L’ALBERO. Chazz Palminteri dirige questa commedia corale con Susan Sarandon, Penélope Cruz, Paul Walker e Robin Williams. Cinque sconosciuti di New York si ritroveranno insieme alla viglia di Natale a testimoniare un piccolo miracolo. leggi trama e curiosità

CHIAMATEMI BABBO NATALE. Conosciuto anche come Babbo Natale cercasi, il film è del 2011 per la regia di Peter Werner. Protagonisti sono Whoopi Goldberg e Nigel Hawthorne. La produttrice televisiva Lucy Cullins assume per il proprio canale di televendite Nick per interpretare Santa Claus. L’uomo però è davvero Babbo Natale che andando in pensione cerca un sostituto.. leggi trama e curiosità

Natale: i film classici da vedere durante le feste

UNO SGUARDO DAL CIELO. La pellicola è datata 1996 ed è diretta da Penny Marshall, mentre sono protagonisti Denzel Washington e Whitney Houston. Il reverendo Henry Biggs ha problemi sia con la bella moglie Julia è flaggante sia con la propria Chiesa minacciata dal terribile Joe Hamilton. In preda alla disperazione, Biggs prega Dio per un aiuto, così arriva un angelo Dudley. Questi però causerà più problemi che altro.. leggi trama e curiosità

LA VITA È MERAVIGLIOSA. Altro grandissimo classico da vedere a Natale, il film del 1946 è diretto da Frank Capra. La storia racconta di un angelo mandato dal Paradiso per aiutare un uomo d’affari disperato e frustrato mostrandogli come sarebbe stata la vita se non fosse mai esistito.



S.O.S. FANTASMI. Tra i film natalizi più celebri degli anni ’80, c’è anche questa rivisitazione del racconto Canto di Natale di Charles Dickens. La pellicola del 1988, diretta da Richard Donner con protagonista Bill Murray, racconta di un egoista e cinico produttore televisivo a cui tre Spiriti del Natale danno una lezione nella notte della Vigilia.



PICCOLE DONNE. Anche se l’ambientazione non è natalizia, questo film è annoverato tra quelli da vedere durante le feste. Datato 1994 per la regia di Gillian Armstrong, il cast stellare del film comprende Winona Ryder, Gabriel Byrne, Christian Bale, Claire Danes, Kirsten Dunst e Susan Sarandon. La storia racconta la vita delle sorelle March dopo la Guerra Civile americana.

Tutto sul Natale: link utili e social

Per essere sempre aggiornato su tutte le news sul Natale segui la nostra pagina Facebook Cube Magazine vai alla pagina. Inoltre per tutti i nostri articoli utili sulle festività natalizie, segui la nostra pagina dedicata TUTTO SUL #NATALE. Apri il link e clicca sul simbolo arancione dei Feed RSS, riceverai una notifica ogni nuovo articolo.

Natale e musica

Natale e film