PEZZI UNICI ULTIMA PUNTATA. Stasera in tv domenica 22 dicembre 2019 torna su Rai 1 la fiction con Sergio Castellitto e Giorgio Panariello. Ecco di seguito trama e anticipazioni sulla sesta e ultima puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Pezzi Unici ultima puntata: trama e anticipazioni 22 dicembre 2019

Pezzi Unici trama episodio 11 Genitori e figli. Vanni sospetta che dietro alla morte di Lorenzo ci siano Lucio e Jess e che, probabilmente, lo avevano coinvolto in qualcosa di illegale determinandone la tragica fine. Lei professa la sua innocenza ma Vanni non le crede e la caccia dal laboratorio.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Pezzi Unici trama episodio 12 Confessioni. Non è solo l’indagine su suo figlio a catturare l’attenzione di Vanni: per la prima volta si ritrova a litigare con Anna. Stavolta però non è per colpa dei ragazzi, come al solito, ma riguarda ben altro, che punta dritto al cuore della donna.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Pezzi Unici streaming

Sarà possibile vedere le puntate del programma sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche delle puntate. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

Pezzi Unici: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv Pezzi Unici basta andare sull’hashtag ufficiale #PezziUnici, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Pezzi Unici: link utili