A Christmas Kiss è il film stasera in tv lunedì 23 dicembre 2019 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Ma prima di continuare con la lettura, ti consigliamo di dare un’occhiata ai nostri articoli sul Natale! GUIDA TV DURANTE LE FESTE | FILM DA VEDERE A NATALE | FILM DISNEY NATALIZI |TUTTO SUL #NATALE

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

A Christmas Kiss film stasera in tv: cast

La regia è di John Stimpson. Il cast è composto Laura Breckenridge, Elisabeth Rohm, Brendan Fehr, Jerrika Hinton, Laura Spencer, Mark Joy.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

A Christmas Kiss film stasera in tv:

Wendy Walton è la miglior designer di Boston, peccato che la gente ancora non lo sappia. Nella speranza di lanciare la propria carriera, Wendy lascia il suo posto nel teatro locale, per accettare un lavoro come assistente di Priscilla Hall, la più prestigiosa designer della città. Il lavoro si rivela da subito impegnativo e Wendy si ritrova impegnata tutto il giorno e spesso anche la sera. Accade così che una sera la ragazza, trattenutasi a lavorare fino a tardi, si ritrova intrappolata in un ascensore nel cuore della notte. Inaspettatamente, Wendy non è sola: con lei c’è un affascinante sconosciuto. Soli, in una situazione d’emergenza, Wendy e l’uomo misterioso condividono momenti concitati e romantici a un tempo.

Prima che le porte vengano aperte i due si scambiano un tenero bacio, ma una volta fuori entrambi sembrano lasciarsi tutto alle spalle. La sorpresa arriva il giorno in cui Wendy aprendo la porta del suo ufficio si ritrova il bel gentiluomo in piedi di fronte a lei. L’uomo altri non è che Adam Hughes, il ricchissimo fidanzato della signora Hall. Adam lì per lì si comporta in modo strano, come se non avesse riconusciuto Wendy, il che rende il tutto piuttosto imbarazzante per lei. La faccenda si complica ulteriormente quando la signora Hall assegna a Wendy il compito di decorare la sua casa per una grande festa di Natale. Man mano che le vacanze si avvicinano, Wendy e Adam trascorrono sempre più tempo insieme, e lei ben presto si accorgerà di essersene innamorata… GLI ALTRI FILM IN TV A NATALE

A Christmas Kiss streaming

A Christmas Kiss streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

A Christmas Kiss film stasera in tv: trailer