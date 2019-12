Il GGG Il Grande Gigante Gentile è il film stasera in tv lunedì 23 dicembre 2019 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il GGG Il Grande Gigante Gentile: cast

La regia è di Steven Spielberg. Il cast è composto da Mark Rylance, Ruby Barnhill, Bill Hader, Rebecca Hall, Penelope Wilton, Jemaine Clement, Ólafur Darri Ólafsson, Adam Godley, Michael Adamthwaite, Haig Sutherland.

Il GGG Il Grande Gigante Gentile: trama

Tutti gli abitanti del Paese dei Giganti, tra cui San-Guinario e Inghiotticicciaviva, mangiano esseri umani, preferendo i bambini.. Ma il GGG, ossia Grande Gigante Gentile, è differente dagli altri: infatti è vegetariano e si alimenta solo con Cetrionzoli e Sciroppio. Una notte il GGG rapisceuna bambina londinese di nome Sophie, portandola nella sua caverna. La bimba all’inizio è terrorizzata dal misterioso gigante, ma presto capisce che il GGG è dolce, amichevole e da lui può imparare cose meravigliose.

Ad esempio il GGG trasporta Sophie nel Paese dei Sogni e qui le mostra come cattura i sogni che poi manda di notte ai bambini, spiegandole tutto sulla magia e il mistero dei sogni. Tra Sophie e il GGG nascono affetto e amicizia, ma quando gli altri giganti si preparano a una nuova strage, i due sono determinati a fermarli avvisando addirittura la Regina d’Inghilterra per organizzare insieme un piano per sbarazzarsi dei giganti una volta per tutte. GLI ALTRI FILM IN TV A NATALE

Il GGG Il Grande Gigante Gentile streaming

Il GGG Il Grande Gigante Gentile streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Il GGG Il Grande Gigante Gentile: trailer