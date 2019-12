Non ci resta che piangere film stasera in tv 23 dicembre: cast, trama, streaming

Non ci resta che piangere è il film stasera in tv lunedì 23 dicembre 2019 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Ma prima di continuare con la lettura, ti consigliamo di dare un’occhiata ai nostri articoli sul Natale! GUIDA TV DURANTE LE FESTE | FILM DA VEDERE A NATALE | FILM DISNEY NATALIZI |TUTTO SUL #NATALE

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Non ci resta che piangere film stasera in tv: cast

La regia è di Roberto Benigni e Massimo Troisi, che sono anche protagonisti. Il cast è composto anche da Iris Peynado, Amanda Sandrelli, Carlo Monni, Elisabetta Pozzi, Galliano Mariani, Jole Silvani, Fiorenzo Serra, Nicola Morelli, Loris Bazzocchi, Joan Peter Boom, Paolo Bonacelli, Mario Diano, Livia Venturini.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Non ci resta che piangere film stasera in tv: trama

Partiti in automobile da Frittole, in provincia di Firenze, Saverio (Benigni), maestro elementare, e Mario (Troisi), bidello, si ritrovano per uno strano scherzo del caso nel 1492. Decidono di recarsi a Palos, in Andalusia, per fermare Cristoforo Colombo e impedirgli di scoprire le Americhe: lungo la strada incontrano vari personaggi storici, tra cui Leonardo da Vinci. GLI ALTRI FILM IN TV A NATALE

Non ci resta che piangere streaming

Non ci resta che piangere streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Non ci resta che piangere film stasera in tv: trailer