OGNUNO è PERFETTO TERZA PUNTATA. Stasera in tv lunedì 23 dicembre 2019 arriva su Rai 1 la fiction con Edoardo Leo e Cristiana Capotondi. Ecco di seguito il cast completo, trama e anticipazioni sulla terza puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Ognuno è Perfetto terza puntata: trama e anticipazioni 23 dicembre 2019

Ognuno è Perfetto trama terza puntata episodio 5. I ragazzi vengono finalmente raggiunti da Ivan e Miriam. Rick capisce che il padre è dalla sua parte. Non solo, Ivan accetta persino di accompagnare lui stesso il figlio da Tina. Dopo aver salutato i ragazzi e Miriam che devono tornare in Italia, Rick e Ivan iniziano il loro viaggio alla ricerca di Tina in Albania.

Ognuno è Perfetto trama terza puntata episodio 6. Grazie all’intervento di Miriam che si è precipita in loro aiuto in Kosovo, Rick e Ivan, raggiunti anche dai ragazzi, riescono finalmente a rintracciare Tina e Katarina. Nel frattempo, nell’Antica Cioccolateria Abrate a Torino, le cose vanno molto male e Miriam è costretta a rientrare per risolvere una situazione che sembra ormai precipitata.

