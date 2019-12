Appena in tempo per Natale film stasera in tv 24 dicembre: cast, trama, streaming

Appena in tempo per Natale è il film stasera in tv martedì 24 dicembre 2019 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming.

Appena in tempo per Natale film stasera in tv: cast

La regia è di Sean McNamara. Il cast è composto da Eloise Mumford, Michael Stahl-David, Christopher Lloyd, William Shatner, Laura Soltis, Alisson Amigo, Tess Atkins.

Appena in tempo per Natale film stasera in tv: trama

Una giovane insegnante deve scegliere se lasciare la città per il lavoro dei suoi sogni o rimanere e sposare l’uomo che ama. Una sera, un cocchiere che incontra per strada le dà un piccolo aiuto: la porta magicamente nel futuro e le mostra come sarà la sua vita. GLI ALTRI FILM IN TV A NATALE

Appena in tempo per Natale streaming

Appena in tempo per Natale streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.