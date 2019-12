Gremlins è il film stasera in tv martedì 24 dicembre 2019 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Gremlins film stasera in tv: cast

La regia è di Joe Dante. Il cast è composto da Frances Lee McCain, Glynn Turman, Scott Brady, Zach Galligan, Hoyt Axton, Phoebe Cates, Keye Luke, Polly Holliday, Dick Miller, John Louie.

Gremlins film stasera in tv: trama

Il giovane Billy accoglie in casa un tenero cucciolo di Gremlin ma dovrà fare attenzione a tre semplici regole: non bagnarlo mai, tenerlo lontano dalla luce intensa e non dargli da mangiare dopo mezzanotte. Qualcosa pero’ non va come dovrebbe… GLI ALTRI FILM IN TV A NATALE

Gremlins streaming

Gremlins streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Gremlins film stasera in tv: trailer