Le avventure di Pinocchio è il film stasera in tv martedì 24 dicembre 2019 in onda in seconda serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming.

Le avventure di Pinocchio film stasera in tv: cast

La regia è di Luigi Comencini. Il cast è composto da Andrea Balestri, Nino Manfredi, Gina Lollobrigida, Enzo Cannavale, Ciccio Ingrassia, Mario Scaccia, Jacques Herlin, Franco Franchi, Furio Meniconi, Clara Colosimo, Mario Adorf, Nerina Montagnani, Lionel Stander, Ugo D’Alessio, Ferdinando Murolo, Domenico Santoro, Walter Richter, Galliano Sbarra, Pino Ferrara, Riccardo Billi, Zoe Incrocci, Carlo Bagno, Orazio Orlando, Fred Williams, Willy Semmelrogge, Luigi Leoni.

Le avventure di Pinocchio film stasera in tv: trama

, vi si narrano le disavventure del famoso burattino, anche se, a differenza della versione letteraria, nello sceneggiato Pinocchio è impersonato da un bambino vero, che solo in alcuni punti si ritrasforma in un burattino (in questa serie, Pinocchio diviene burattino o bambino per essere punito, premiato o salvato dalla Fata, fino alla fine, quando è totalmente bambino per la sua buona condotta, e il suo spirito esce dal burattino morto).

Le avventure di Pinocchio film stasera in tv: curiosità

Il film è tratto dalla miniserie omonima del 1972 che racconta le vicende di Pinocchio, burattino che vuole diventare un bambino vero le cui avventure sono narrate nel celebre romanzo di Carlo Collodi.

La miniserie era suddivisa in sei puntate per un totale di 320 minuti. La versione film invece è stata accorciata in 135 minuti.

Molto celebre è la colonna sonora, in particolare i brani “il tema di Pinocchio” o Birichinata suonata nei titoli di coda dei singoli episodi e La Canzone Di Geppetto cantata da Nino Manfredi.

Le avventure di Pinocchio streaming

Le avventure di Pinocchio streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Le avventure di Pinocchio film stasera in tv: trailer