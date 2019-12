Sette spose per sette fratelli film stasera in tv 24 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming

Sette spose per sette fratelli è il film stasera in tv martedì 24 dicembre 2019 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Ma prima di continuare con la lettura, ti consigliamo di dare un’occhiata ai nostri articoli sul Natale! GUIDA TV DURANTE LE FESTE | FILM DA VEDERE A NATALE | FILM DISNEY NATALIZI |TUTTO SUL #NATALE

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Sette spose per sette fratelli film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Seven Brides for Seven Brothers

GENERE: Commedia, Musicale

ANNO: 1954

REGIA: Stanley Donen

CAST: Julie Newmeyer, Jane Powell, Jeff Richards, Russ Tamblyn, Howard Keel

DURATA: 102 Minuti

Sette spose per sette fratelli film stasera in tv: trama

I sette fratelli Pontipee vivono in una casa solitaria tra i monti, facendo i boscaioli e gli agricoltori: essendo rimasti orfani, non riescono a conciliare il duro lavoro nei boschi e gli impegni della gestione domestica. Il fratello maggiore, Adamo, un giorno scende in città dove conosce Milly. La graziosa ragazza fa la cuoca in una locanda. Scocca il colpo di fulmine fra Adamo e Millie che si sposano. Arrivati alla fattoria la donna ha la sgradita sorpresa di dovere accudire anche agli altri sei fratelli di Adamo. Milly dopo una prima delusione e prende il comando della casa. Gli altri fratelli vogliono prendere moglie, così organizzano un rapimento, di sei amiche di Milly. Una valanga impedisce ai parenti di raggiungere le rapite, così passa l’inverno. Quando padri, fratelli e ex fidanzati a primavera raggiungono le ragazze queste sono ormai innamorate. GLI ALTRI FILM IN TV A NATALE

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Sette spose per sette fratelli film stasera in tv: curiosità

Nel 2004 è stato scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti

Il film ha ricevuto un Oscar per la miglior colonna sonora ad Adolph Deutsch e Saul Chaplin oltre alle nomination per miglior film, sceneggiatura, fotografia e montaggio. Ha vinto anchegolden globe 1955 per la miglior sceneggiatura di film musicale oltre ad altri molteplici riconoscimenti.

La pellicola è stata la prima ad utilizzare il sistema audio Dolby Stereo.

Sette spose per sette fratelli streaming

Sette spose per sette fratelli streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Sette spose per sette fratelli film stasera in tv: trailer

Tutto sul Natale: link utili e social

Per essere sempre aggiornato su tutte le news sul Natale segui la nostra pagina Facebook Cube Magazine vai alla pagina. Inoltre per tutti i nostri articoli utili sulle festività natalizie, segui la nostra pagina dedicata TUTTO SUL #NATALE. Apri il link e clicca sul simbolo arancione dei Feed RSS, riceverai una notifica ogni nuovo articolo.

Natale e musica

Natale e film