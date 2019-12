Gatta Cenerentola è il film stasera in tv mercoledì 25 dicembre 2019 in onda in seconda serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Gatta Cenerentola film stasera in tv: cast

La regia è di Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri, Dario Sansone. Il cast è composto da Maria Pia Calzone, Alessandro Gassmann, Massimiliano Gallo.

Gatta Cenerentola film stasera in tv: trama

Don Vittorio Basile è un ingegnere e un ricco armatore che ha costruito un grande museo della scienza e della memoria in una nave dismessa ed ormeggiata nel porto di Napoli. Ma quando il grande ingegnere muore il boss della camorra Salvatore Lo Giusto detto “o Rre”, prende possesso della nave. Con l’aiuto della perfida Angelica Carannante, la compagna dell’armatore deceduto, sfrutta l’eredità dell’ignara Cenerentola per fare del porto di Napoli una capitale del riciclaggio e del traffico di droga.

Miam, la figlia di don Vittorio rimasta orfana, vive in balia della matrigna Angelica e dei suoi dei dispotici fratellastri. Ma la ragazza vuole vendicarsi di tutti i soprusi. Vuole uccidere Salvatore “o Rre” per liberare se stessa ed anche la sua bella città da quell’uomo malvagio. Intanto l’ex collaboratore di don Basile, Primo Gemito, porta avanti l’impegno di Basile nella lotta alla criminalità per riportare la legalità nel porto di Napoli. Ma il suo fine è anche quello di sottrarre Cenerentola dalle grinfie di Angelica. GLI ALTRI FILM IN TV A NATALE

Gatta Cenerentola film stasera in tv: curiosità

La pellicola è stata presentata all’interno della sezione Orizzonti alla 74esima Mostra del Cinema di Venezia.

Gatta Cenerentola è anche titolo di un’opera teatrale degli anni Settanta, a sua volta tratta da Lo Cunto de li Cunti di Giambattista Basile (raccolta di favole del 1600).

Gatta Cenerentola streaming

Gatta Cenerentola streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Gatta Cenerentola film stasera in tv: trailer