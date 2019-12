La Bella e la Bestia Un magico Natale è il film stasera in tv mercoledì 25 dicembre 2019 in onda in seconda serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La Bella e la Bestia Un magico Natale film stasera in tv: cast

La regia è di Andy Knight. Il cast è composto da Paige O’Hara, Robby Benson, Jerry Orbach, David Ogden Stiers, Angela Lansbury, Tim Curry, Laura Boccanera, Marjorie Biondo, Massimo Corvo, Vittorio Amandola.

La Bella e la Bestia Un magico Natale film stasera in tv: trama

Quando Belle scopre che la Bestia ha un profondo odio per il periodo natalizio, si sforza di fargli cambiare idea in merito. La giovane organizza così un festa nel castello, anche se la Bestia le mette i bastoni tra le ruote.

La Bella e la Bestia Un magico Natale streaming

La Bella e la Bestia Un magico Natale streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

La Bella e la Bestia Un magico Natale film stasera in tv: trailer