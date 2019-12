Va in onda stasera in tv mercoledì 25 dicembre 2019 Michael Buble’s Christmas in Hollywood su Canale 5 in seconda serata. Si tratta dello speciale di Natale condotto da Michael Buble per la NBC. Ecco di seguito le anticipazioni e ospiti della serata. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Ma prima di continuare con la lettura, ti consigliamo di dare un’occhiata ai nostri articoli sul Natale! GUIDA TV DURANTE LE FESTE | FILM DA VEDERE A NATALE | FILM DISNEY NATALIZI |TUTTO SUL #NATALE

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Michael Buble’s Christmas in Hollywood: anticipazioni

Dopo l’enorme successo della prima edizione della trasmissione televisiva, lo speciale natalizio firmato dal crooner è diventato un must della stagione invernale della NBC. A Michael Buble Christmas del 2011 venne ideato in occasione dell’uscita dell’album di Natale di quell’anno. Con i suoi sette milioni di telespettatori, lo show diventò un appuntamento fisso per i seguenti cinque anni fino all’ultimo Michael Buble’s Christmas in Hollywood. Dal leggendario Teatro Orpheum di Los Angeles, l’artista ha eseguito le sue canzoni natalizie preferite ma non solo. Infatti sono stati moltissimi gli sketch fatti con i numerosi ospiti presenti.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Michael Buble’s Christmas in Hollywood: scaletta

Durante i 60 minuti dello speciale ascolteremo alcune delle canzoni di Michael Buble contenute nei suoi celebri album natalizi. In scaletta troviamo The More You’ll Give (The More You Have), This Christmas, Here Comes Santa Claus, Jingle Bells, White Christmas, Have Yourself a Merry Little Christmas. Presente anche un medley acustico di altri brani richiesti dal pubblico durante un sondaggio nei social media dell’artista.

Michael Buble’s Christmas in Hollywood: ospiti

Tra gli artisti che vedremo unirsi a Michael Buble per interpretare i più bei brani natalizi ci sono Celine Dion, Sharon Jones con The Dap Kings e Tori Kelly. Invece saranno protagonisti degli sketch insieme al crooner Blake Shelton, Jay Leno, Eva Longoria, Gigi Hadid, Kylie Jenner e William Shatner. Il tutto per una notte tra divertimento e musica per entrare al meglio nell’atmosfera natalizia.