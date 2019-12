Via Col Vento film stasera in tv 25 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming

Via Col Vento è il film stasera in tv mercoledì 25 dicembre 2019 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Via Col Vento film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Gone with the Wind

GENERE: Drammatico, Guerra, Sentimentale

ANNO: 1939

REGIA: Victor Fleming, George Cukor, Sam Wood

CAST: Clark Gable, Vivien Leigh, Leslie Howard, Olivia de Havilland, Thomas Mitchell, Hattie McDaniel, Laura Hope Crews, Evelyn Keyes, Ann Rutherford, Butterfly McQueen, Harry Davenport, Leona Roberts, Jane Darwell, Ward Bond, Yakima Canutt, Ona Munson, Victor Jory, Barbara O’Neil

DURATA: 217 Minuti

Via Col Vento film stasera in tv: trama

Siamo nella Georgia del 1861, durante la Guerra di Secessione. L’egocentrica Rossella O’Hara è innamorata di Ashley,che però sposa sua cugina Melania Hamilton. Crederà di amarlo per tutta la vita. Anche lei si sposa e lo fa per ben tre volte. L’ultimo marito è Rhett Butler. Ma Rossella pensa sempre a Ashley. Quando quest’ultimo rimane vedovo, Rossella capisce che è stata vittima di un colossale abbaglio e che il suo vero amore è il marito… GLI ALTRI FILM IN TV A NATALE

Via Col Vento film stasera in tv: curiosità

È il film che ha avuto più spettatori nella storia del cinema. Ha battuto tutti i record di spettatori paganti e continua ad avere grandi ascolti televisivi.

Tre milioni e mezzo di dollari è l’enorme capitale speso nel 1939 per la realizzazione del film.

Tratto dal massimo best-seller dell’epoca, opera di Margareth Mitchell, venne prodotto da David Selznick che ne fu autore e padrone, cambiando ben tre registi (Cukor, Wood e Fleming). Tutta la produzione fu all’insegna del “gigantesco” e della cura assoluta di ogni particolare

Ha vinto i seguenti Premi Oscar: il miglior architetto, Manzies; il migliore stilista, Plunkett; il miglior sceneggiatore, Howard; il migliore fotografo, Haller e il miglior compositore, Steiner.

Via Col Vento streaming

Via Col Vento streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Via Col Vento film stasera in tv: trailer