Abel Il figlio del vento recensione del film con Jean Reno

Abel Il figlio del vento è il film diretto da Gerardo Olivares con protagonista Jean Reno. Di seguito ecco cast, trama e trailer.

Abel Il figlio del vento: cast

La regia è di Gerardo Olivares e Otmar Penker. Il cast è composto da Jean Reno, Tobias Moretti, Manuel Camacho, Eva Kuen.

Abel Il figlio del vento: trama

Un aquilotto viene buttato fuori dal nido dal primo nato e precipita a terra. Per fortuna il piccolo volatile viene trovato da un bambino, Lukas, che lo accudisce come un padre, lui che ha un difficile rapporto con il padre cacciatore. Il ragazzo tiene nascosto al padre la presenza del rapace per farlo crescere e poi liberarlo. In questo viene aiutato da Danzer, un guardaboschi che non solo aiuta il bambino con l’aquilotto, ma sarà proprio lui l’adulto di riferimento nel momento in cui Abel (così è stato battezzato l’aquilotto in riferimento al fratello “Caino” che voleva la sua morte) comincerà a volare e arriverà il momento per Lukas della separazione dal suo animale.

Abel Il figlio del vento: recensione

Il film è degno di un’attenzione speciale anche se all’apparenza parla di una storia già sfruttata dal cinema: il rapporto tra un bambino e un animale in difficoltà. Infatti la pellicola fonde con grande equilibrio una storia raccontata da una voce narrante ad immagini documentaristiche di altissimo livello, splendide da vedere sul grande schermo. Le riprese degli animali (di elevatissima qualità) sono state raccolte nelle vallate e sui monti del Tirolo e sono frutto dell’applicazione di una lunga e difficile tecnica documentaristica.

Dal punto di vista della storia, molto bello è il rapporto tra il ragazzino, orfano di madre, e l’aquilotto Abel buttato giù dal nido. Lukas, che con il padre è in grave crisi, ora si trova a svolgere lui stesso la funzione paterna con la piccola aquila. Un personaggio adulto molto ben delineato è Danzer, il guardiacaccia che svolge la funzione di una specie di nonno per Lukas. Inoltre è anche il narratore della storia. La presenza di questi temi e della rappresentazione dei rapporti tra adulti e bambino e tra quest’ultimo e l’animale che accudisce, rendono il film unico nel mondo delle storie per bambini che narrano del rapporto bambino – animale. Abel – Il figlio del vento è un film che appassiona i piccoli ed è di grande coinvolgimento anche per gli adulti, complice un ambiente naturale di grande bellezza.

Abel Il figlio del vento: trailer