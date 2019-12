All Together Now Semifinale: anticipazioni e ospiti 26 dicembre 2019

ALL TOGETHER NOW SEMIFINALE. Torna giovedì 26 dicembre 2019 in prima serata su Canale 5 lo show musicale con Michelle Hunziker e J-Ax. Di seguito scopri anticipazioni e ospiti. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Nella puntata di stasera assisteremo alla Semifinale di questa seconda edizione del music show condotto da Michelle Hunziker. I concorrenti che si affronteranno per conquistare un posto nella Finale di giovedì prossimo sono Giuliana Danzé, Gino Scannapieco, gli Armonium e Eugenio Amato, che è stato ripescato dal presidente di giura J-Ax. Inoltre conosciamo già due finalisti, che quindi gareggeranno direttamente la prossima settimana ossia: Enrico Bernardo e Matteo Mastracco.

All Together Now streaming

Sarà possibile vedere le puntate del programma musicale sia in televisione, su Canale 5, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche delle puntate. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

All Together Now sui social: seguilo con noi

All Together Now è anche social grazie ai vari network che seguiranno il programma. L’hashtag ufficiale è #AllTogetherNow con cui, oltre ad essere sempre aggiornati sulle news, i telespettatori potranno commentare in live tutto ciò che accade.

