Cenerentola è il film stasera in tv giovedì 26 dicembre 2019 in onda in prima serata su Rai 1.



Cenerentola film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Cinderella

GENERE: Famiglia, Sentimentale

ANNO: 2015

REGIA: Kenneth Branagh

CAST: Lily James, Hayley Atwell, Cate Blanchett, Richard Madden, Helena Bonham Carter, Stellan Skarsgård, Sophie McShera, Holliday Grainger, Derek Jacobi, Ben Chaplin, Nonso Anozie, Rob Brydon, Eloise Webb, Laurie Calvert

DURATA: 112 Minuti

Cenerentola film stasera in tv: trama

La trama racconta la celebre favola di Cenerentola. Ella è una bambina molto dolce che vive insieme al padre vedovo. Quando questi si risposa e muore improvvisamente, la piccola resta insieme alla matrigna, Lady Tremaine. La donna e le due figlie trattano Ella con disprezzo, tanto da farla diventare loro serva. Tutto cambia quando il Principe organizza un ballo e incontra Ella, che raggiunge il castello grazie alle magie della sua Fata Madrina.. GLI ALTRI FILM IN TV A NATALE

Cenerentola film stasera in tv: curiosità

Il bellissimo vestito blu del ballo vanta un totale di 10 mila cristalli Swarovski cuciti nella stoffa uno ad uno. Esistono inoltre otto versioni dell’abito, usati durante le registrazioni in base a cosa dovesse fare Lily James. Per esempio una versione più corta è stata indossata nella scena della fuga dal ballo per permettere all’attrice di correre, mentre quando Ella arriva nel salone, l’abito arriva fino a terra.

Lily James in originale aveva effettuato l’audizione per il ruolo di Anastasia Tremaine.

La scena finale del ballo è stata totalmente improvvisata. Il regista Kenneth Branagh ha deciso di tenerla nel final cut.

Cenerentola streaming

Cenerentola streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.