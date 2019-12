Il Natale che ho sempre desiderato è il film stasera in tv giovedì 26 dicembre 2019 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il Natale che ho sempre desiderato film stasera in tv: cast

La regia è di Mel Damski. Il cast è composto da Danica McKellar, Neal Bledsoe, Andrew Francis, Lindsay Maxwell, Paula Shaw, Andrew Kavadas, Brenda Crichlow, Chelan Simmons, Rebecca Staab, Christian Convery, Tosca Baggoo.

Il Natale che ho sempre desiderato film stasera in tv: trama

Lizzie diventa amministratrice della lussuosa tenuta Ashford, prossima alla vendita. La donna organizza un ultimo party natalizio per la famiglia Marley, ritrovandosi contesa da due uomini del nucleo, Robert e Kip. GLI ALTRI FILM IN TV A NATALE

Il Natale che ho sempre desiderato streaming

Il Natale che ho sempre desiderato streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.