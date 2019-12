La soffiatrice di vetro è il film stasera in tv giovedì 26 dicembre 2019 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La soffiatrice di vetro film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Drammatico

ANNO: 2016

REGIA: Christiane Balthasar

CAST: Luise Heyer, Maria Ehrich, Franz Dinda, Dirk Borchardt, Robert Gwisdek, Max Hopp, Ute Willing, Johanna Bittenbinder

DURATA: 89 Minuti

La soffiatrice di vetro film stasera in tv: trama

A Lauscha, un piccolo villaggio tedesco immerso nei boschi della Turingia, gli abitanti si guadagnano da vivere da secoli allo stesso modo: soffiando il vetro. Una notte di settembre di fine Ottocento, però, il soffiatore Joost Steinmann muore inaspettatamente, lasciando le tre figlie Marie, Ruth e Johanna, in ristrettezze economiche. Mentre Ruth pensa solo al bel giovane del villaggio che le fa gli occhi dolci e Johanna spera di trovare un impiego qualunque, Marie (la più piccola delle tre) ha un piano: diventare una soffiatrice di vetro, proprio come suo padre.

Peccato, però, che a Lauscha la tradizione parli chiaro: solo gli uomini possono soffiare il vetro. Le donne devono occuparsi della decorazione e del confezionamento. Il buon senso vorrebbe che Marie lasciasse perdere. Invece la ragazza inizia a lavorare di nascosto, finché in paese non si diffonde la voce dell’arrivo di un nuovo misterioso soffiatore, e tutti accorrono per sapere chi si celi dietro quelle splendide e originalissime creazioni. GLI ALTRI FILM IN TV A NATALE

La soffiatrice di vetro film stasera in tv: curiosità

La pellicola è un film per la tv ed è tratta dall’omonimo romanzo di Petra Durst-Benning.

La soffiatrice di vetro streaming

La soffiatrice di vetro streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l'app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

La soffiatrice di vetro film stasera in tv: trailer