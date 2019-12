Ratatouille è il film stasera in tv giovedì 26 dicembre 2019 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

GUIDA TV DURANTE LE FESTE | FILM DA VEDERE A NATALE | FILM DISNEY NATALIZI |TUTTO SUL #NATALE

Ratatouille film stasera in tv: cast

La regia è di Brad Bird. Il cast è composto da Patton Oswalt, Lou Romano, Brad Garrett, Ian Holm.

Ratatouille film stasera in tv: trama

Remy, un topolino parigino, sogna di diventare un grande chef per poter proporre a tutti le sue prelibate ricette. Quando finisce nel seminterrato di uno dei ristoranti più rinomati della città, il roditore decide di rimanerci e imparare a cucinare.

Ratatouille film stasera in tv: curiosità

Il film, ottavo lungometraggio della Disney in collaborazione con la Pixar, è stato un grandissimo successo. Ha ricevuto candidature per i maggiori premi cinematografici internazionali, vincendo tra gli altri come Miglior film d’animazione agli Oscar. Golden Globe e BAFTA.

Ratatouille streaming

Ratatouille streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Ratatouille film stasera in tv: trailer