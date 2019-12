The Divergent Series Allegiant film stasera in tv 26 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming

The Divergent Series Allegiant è il film stasera in tv giovedì 26 dicembre 2019 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Divergent Series Allegiant film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Allegiant

USCITO IL: 9 marzo 2016

GENERE: Avventura, Fantascienza, Fantasy, Azione

ANNO: 2016

REGIA: Robert Schwentke

CAST: Shailene Woodley, Theo James, Miles Teller, Ansel Elgort, Naomi Watts, Jonny Weston, Jeff Daniels, Zoë Kravitz, Maggie Q, Octavia Spencer, Bill Skarsgård

DURATA: 110 Minuti

The Divergent Series Allegiant film stasera in tv: trama

Distrutto il regime che li opprimeva, Tris e Quattro si trovano a dover affrontare un nuovo ordine, non meno inumano del precedente, che li spinge ad andare al di la’ delle barriere. Il mondo che trovano, ancora una volta non è dei migliori. Scoprono infatti di aver vissuto in una bolla, un esperimento, costantemente tenuto d’occhio. Il loro era il tentativo di riportare la razza umana all’originaria purezza, dopo troppi anni di ingegneria genetica che hanno contaminato le persone e avvelenato il pianeta con guerre spietate. Ora la Terra è un luogo proibitivo, solo alcuni grandi centri tecnologicamente avanzati rimangono vivibili… GLI ALTRI FILM IN TV A NATALE

The Divergent Series Allegiant film stasera in tv: curiosità

Si tratta del terzo capitolo della omonima saga cinematografica The Divergent Series.

La serie di film sono tratti dai libri della serie bestseller scritta da Veronica Roth.

Questo film racconta la prima parte del terzo e ultimo libro della saga letteraria, intitolato Allegiant.

Nel libro Uriah si unisce aTris e ai suoi alleati, mentre nel film si unisce agli Allegiant.

Il personaggio di Edgar (Jonny Weston) non è presente nei libri.

The Divergent Series Allegiant streaming

The Divergent Series Allegiant streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

The Divergent Series Allegiant film stasera in tv: trailer