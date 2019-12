Vacanze in America film stasera in tv 26 dicembre: cast, trama, streaming

Vacanze in America è il film stasera in tv giovedì 26 dicembre 2019 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Vacanze in America film stasera in tv: cast

La regia è di Carlo Vanzina. Il cast è composto da Jerry Calà, Gianfranco Agus, Claudio Amendola, Paolo Baroni, Fiorella Bettoja, Roberto Bonanni, Fabio Camilli, Edwige Fenech, Fabio Ferrari, Antonella Interlenghi, Renato Moretti, Giacomo Rosselli, Gian Marco Tognazzi, Silvia Di Tocco, Christian De Sica.

Vacanze in America film stasera in tv: trama

Una scuola privata, gestita da sacerdoti, organizza per alunni ed ex alunni una gita di quindici giorni negli Stati Uniti. Il gruppo scatenato (e un po' imbranato) di ragazzi è accompagnato da Don Buro, giovane prete ciociaro del tipo "scarpe grosse cervello fino" e da un prete più anziano, vittima ignara di scherzi di ogni genere da parte dei ragazzi. Le vacanze in America, per alcuni, sono un disastro.

Vacanze in America streaming

Vacanze in America streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Vacanze in America film stasera in tv: trailer