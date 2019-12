Capodanno 2020 Rai 1: ospiti e anticipazioni L’Anno Che Verrà

CAPODANNO 2020 RAI 1. Lo show L’Anno Che Verrà torna anche quest’anno in diretta tv da Potenza su Rai 1 per dire addio al 2019 e brindare alla mezzanotte del 2020 con un cast d’eccezione. Di seguito ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni della serata. Leggi anche: DOVE VEDERE LA DIRETTA | #CAPODANNO SU CANALE 5

Capodanno 2020 Rai 1: anticipazioni de L’Anno Che Verrà

Torna il grande spettacolo del Capodanno di Rai 1 e sarà in piazza Mario Pagano a Potenza, cornice perfetta de L’Anno Che Verrà condotto da Amadeus. La serata sarà piena di cultura, spettacolo, musica e danza. Dalle 21, non appena sarà terminato il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, la suggestiva location in Basilicata ospiterà una kermesse di oltre quattro ore.

Capodanno 2020 Rai 1: ospiti de L’Anno Che Verrà

Pezzo forte della serata sarà come sempre il cast, in grado di dare vita ad uno show tra comicità e spettacolo, divertimento e buona musica, allegria ed emozione. Tradizione, giovani star, novità e qualche inaspettata sorpresa “dell’ultimo momento”: sul palco saliranno: Stadio, Arisa, The Kolors, Orietta Berti, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Fausto Leali, Gigi D’Alessio, Cristiano Malgioglio, Ivan Cattaneo, Benji & Fede, Antonella Ruggeri, Mattia Bazar, forse Albano e Romina. Non mancheranno alcuni artisti lucani tra cui Musicamanovella e Rosmy.

Capodanno 2020 sui social

Per commentare in diretta la serata e notte di Capodanno 2020 basta andare sugli hashtag #Capodanno #Capodanno2020, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della rete. Per quanto riguarda la visione in tv, orari, streaming e replica delle puntate, leggi il nostro articolo dedicato.

