Un matrimonio da favola è il film stasera in tv venerdì 27 dicembre 2019 in onda in prima serata su Rai 3.



Un matrimonio da favola film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia

ANNO: 2014

REGIA: Carlo Vanzina

ATTORI: Ricky Memphis, Adriano Giannini, Emilio Solfrizzi, Giorgio Pasotti, Stefania Rocca, Riccardo Rossi, Paola Minaccioni, Ilaria Spada, Andrea Osvárt, Max Tortora, Luca Angeletti, Roberta Fiorentini, Teco Celio

DURATA: 91 Minuti

Cinque compagni di liceo si ritrovano vent’anni dopo la maturità in occasione del matrimonio di uno di loro. Gli amici accettano di buon grado vedendo nel matrimonio una occasione per una rimpatriata. Dei cinque amici Daniele (Ricky Memphis) è l’unico del gruppo ad aver fatto carriera e che ora sta per sposare Barbara (Andrea Osvart), figlia di un ricco e noto banchiere svizzero. Per gli altri la vita è stata più avara e nessuno ha realizzato i sogni e gli obiettivi previsti un tempo. Dopo tanto tempo i cinque amici ritrovano il calore e la complicità degli anni della scuola e trovano la forza di rimettere in gioco le loro vite e le loro aspirazioni. Durante quel lungo week end tra equivoci, situazioni comiche e colpi di scena, ognuno dei cinque amici finalmente troverà il coraggio di esprimere la sua vera natura.

Un matrimonio da favola film stasera in tv: curiosità

Il film è stato girato in diversi luoghi a Merano, Bolzano, Zurigo, Klagenfurt e Roma.

Nel 2014 il film ha ricevuto la nomination ai Nastri d’argentoper il Migliore attore non protagonista (Giorgio Pasotti)

Un matrimonio da favola streaming

Un matrimonio da favola streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

