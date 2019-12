Il professore matto è il film stasera in tv sabato 28 dicembre 2019 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il professore matto film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The nutty professor

GENERE: Commedia, Fantasy

ANNO: 1996

REGIA: Tom Shadyac

CAST: Eddie Murphy, Jada Pinkett Smith, James Coburn, Larry Miller, David Chappelle, Jamal Mixon, Diane McBain, Tony Carlin, Quinn Duffy, John Ales, Hamilton Von Watts, Patricia Wilson

DURATA: 92 Minuti

Il professore matto film stasera in tv: trama

Il professore Sherman Klump (Eddie Murphy) è considerato da tutti il migliore del campus. Ha un solo problema: pesa 180 chili e ciò condiziona la sua vita professionale e, soprattutto, quella sentimentale. Quando alla facoltà di chimica arriva una nuova e bella professoressa, Carla Purty, Sherman se ne innamora ma non osa rivelarsi. Per risolvere il suo problema inventa una formula che gli consentirà di perdere peso…

Il professore matto film stasera in tv: curiosità

Il film è un remake de Le folli Notti del Dottor Jerryll (1963), diretto ed interpretato da Jerry Lewis.

Le riprese della pellicola sono state effettuate principalmente fra Los Angeles, Beverly Hills.

La pellicola ha ottenuto al botteghino incassi 274.0 milioni di dollari in tutto il mondo.

Il professore matto streaming

Il professore matto streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Il professore matto film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=Tno9IYfRoxc

