Din Don Il ritorno è il film stasera in tv domenica 29 dicembre 2019 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Din Don Il ritorno film stasera in tv: cast

La regia è di Paolo Geremei. Il cast è composto da Maurizio Mattioli, Ivano Marescotti, Laura Torrisi, Enzo Salvi, Giorgia Wurth.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Din Don Il ritorno film stasera in tv: trama

Donato, tornato a fare il manager, riceve una telefonata che lo avvisa della morte di don Dino. Ma non solo infatti la chiesa di Roccasecca era stata chiusa e il povero parroco mandato in un paesino del Trentino. Donato decide di partecipare al funerale di don Dino e scopre che nel suo testamento il parroco l’ha nominato suo vice nella vecchia chiesa affidandogli il compito di proseguire ciò che lui non ha potuto concludere…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Din Don Il ritorno film stasera in tv: curiosità

Si tratta del seguito di Din Don Una parrocchia in due sempre con protagonista Enzo Salvi.

sempre con protagonista Enzo Salvi. Il film è stato girato a Pellizzano, in Trentino Alto Adige.

Din Don Il ritorno streaming

Din Don Il ritorno streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili